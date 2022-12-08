Казанец попался росгвардейцам, пытаясь вынести из магазина инструменты под курткой

Вечером наряду вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал с тревожной кнопки из строительного магазина на улице Гаврилова в Казани, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Прибывших стражей порядка встретил охранник маркета и рассказал, что один из покупателей взял электроинструменты, спрятал под курткой и пытался сбежать. Однако мужчину вовремя остановили.

41-летнего ранее судимого казанца задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Через два часа поступил еще один сигнал из магазина на проспекте Ямашева. В этот раз на воровстве была поймана 34-летняя женщина. Она взяла товар и спрятала в сумочку, после пыталась выйти, но была задержана.

По фактам краж решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

