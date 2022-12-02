Казанец попался росгвардейцам, когда пытался стащить из магазина елку

Вечером наряду вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал, что в супермаркете на улице Ленинградская в Казани сработала тревожная сигнализация, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Стражей порядка встретил администратор магазина и рассказал, что посетитель пытался у всех на глазах вынести из магазина искусственную ель, стоимостью 4 тыс. рублей.

Охранники магазина остановили похитителя и передали его росгвардейцам. Несостоявшимся вором оказался 53-летний казанец. Мужчину доставили в отдел полиции.



