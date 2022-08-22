Казанец попался росгвардейцам, когда пытался вынести из магазина костюм и футболки

Во время патрулирования улиц Казани наряд батальона казанского УВО получил сигнал о том, что в торговом центре по проспекту Победы сработала тревожная кнопка, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Уже через три минуты правоохранители были на месте. Сотрудники ТЦ рассказали, что в один из магазинов зашел покупатель. Мужчина взял с прилавка спортивный костюм с комплектом футболок, засунул вещи в сумку и попытался сбежать. Персонал маркета вызвал правоохранителей.

Задержанным оказался 42-летний казанец. Мужчину задержали и передали полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

