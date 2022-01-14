Казанец попался полицейским, когда покупал мобильники с рук за фальшивые деньги

В отделы полиции Казани поступило сразу 5 заявлений от горожан, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Казанцы размещали объявления о продаже сотовых телефонов в интернете. Через некоторое время с ними связывался покупатель. При встрече молодой человек осматривал гаджет и отдавал деньги. Дальше продавцы выясняли, что купюры фальшивые. Общий ущерб от действий злоумышленника составил 40 тыс. рублей.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержали подозреваемого в сбыте фальшивок. При обыске по месту жительства у молодого человека были найдены еще три купюры по 2 тыс. рублей с признаками подделки, а также мобильники.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Теперь задержанному может грозить до 8 лет лишения свободы.