Казанец попался полицейским, когда делал закладки с мефедоном

В Казани сотрудники ППС задержали 23-летнего местного жителя. Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани, юноша показался полицейским подозрительным, и они остановили его для проверки документов.

Молодой человек признался, что занимается распространением наркотиков и показал восемь тайников-закладок. Там стражи порядка обнаружили свертки с белым порошком. Экспертиза установила, что пакетиках был мефедрон. Общий вес изъятых наркотиков составил 5 г.

Кроме того, по месту жительства казанца прошли обыски. Полицейскими были изъяты еще 34 свертка с мефедроном весом 94г.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…в крупном размере». Расследование уголовного дела продолжается.

