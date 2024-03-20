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Казанец получил условный срок за попытку кражи денег из банкомата
В Казани вынесли приговор 40-летнему местному жителю, который пытался похитить деньги из банкомата. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.
В суде установлено, что мужчина, находясь в зоне самообслуживания одного из банков, с помощью гвоздодера пытался взломать банкомат, в котором находилось 816 700 рублей. Однако сработала сигнализация и злоумышленник скрылся.
Также выяснилось, что мужчина – инвалид 2-й группы и имеет психическое заболевание.
В итоге суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
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