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Происшествия 17 декабря 2023 13:55

Казанец получил штраф за излишнюю тонировку и парковку на инвалидном месте

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Автоинспекторы Казани заметили на одной из парковок на Оренбургском тракте Mitsubishi Lancer, который был лишком сильно «затонирован». Светопропускаемость пленок на окнах не соответствовала нормам безопасности, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Кроме того, авто было припарковано на месте для инвалидов. При движении автомобиль остановили сотрудники ДПС. За рулем иномарки находился 33-летний водитель, который вину в нарушении правил парковки признал.

В отношении водителя составили административные материалы по статьям «Нарушение правил парковки» и «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента».

#тонировка автомобиля #парковка для инвалидов
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