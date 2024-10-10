Казанец получил срок за выстрел сигнальным патроном в полицейского

В Казани суд приговорил 38-летнего местного жителя к 1,5 годам колонии общего режима за угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Согласно материалам дела, в декабре прошлого года пьяный казанец, находясь в подъезде дома на улице Закиева, достал из кармана своей куртки пусковое устройство и выстрелил из него при помощи сигнального патрона в сторону сотрудника полиции, находившего при исполнении.

Суд приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.