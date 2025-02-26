Казанец получил срок за производство 10 килограммов наркотиков в собственной лаборатории
Верховный суд Татарстана вынес приговор 38-летнему жителю Казани за организованную им нарколабораторию, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Он осужден по статьям «Незаконное производство наркотических средств» и «Незаконные приобретение, хранение и перевозка прекурсоров наркотических средств».
Как установил суд, казанец, действуя в составе организованной группы, получил прекурсоры и лабораторное оборудование, перевез их и организовал в дачном доме нарколабораторию. С июля по октябрь 2023 года он изготовил свыше 9,5 кг наркотиков и их смесь с прекурсором массой более 2 кг.
Наркотические вещества, подготовленные для незаконного распространения, были конфискованы сотрудниками правоохранительных органов.
Суд назначил мужчине наказание в виде 16 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.