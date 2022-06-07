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Ру Тат
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Происшествия
7 июня 2022  09:32
Павел Климчак

Казанец получил ожоги во время ночного пожара в одном из домов Авиастроительного района

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В два часа ночи по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании в Авиастроительном районе: в жилом доме на улице Лядова загорелись вещи в квартире на первом этаже.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно выбрались на улицу 12 человек. Через несколько минут пожар площадью 5 квадратных метров потушили.

В результате инцидента пострадал 62-летний мужчина, его с ожогами тела 2 степени и отравлением продуктами горения госпитализировали в РКБ. Причина пожара устанавливается, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #Ожоги #отравление продуктами горения
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