Казанец получил ожоги во время ночного пожара в одном из домов Авиастроительного района

В два часа ночи по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании в Авиастроительном районе: в жилом доме на улице Лядова загорелись вещи в квартире на первом этаже.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно выбрались на улицу 12 человек. Через несколько минут пожар площадью 5 квадратных метров потушили.

В результате инцидента пострадал 62-летний мужчина, его с ожогами тела 2 степени и отравлением продуктами горения госпитализировали в РКБ. Причина пожара устанавливается, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.