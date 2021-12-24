Казанец получил ожоги ног, пытаясь затоптать горевшие в коридоре вещи

Сообщение о пожаре в одной из квартир дома №12 по улице Академика Королева пришло ранним утром на номер вызова пожарной охраны 101. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Было установлено, что вспыхнули вещи в коридоре двухкомнатной квартиры. Хозяин жилища сумел самостоятельно протушить огонь, однако получил ожоги ног. От госпитализации 49-летний пострадавший отказался.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Предварительно установлено, что пожар произошел из-за неосторожности с огнем.

