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Происшествия
24 декабря 2021  08:40
Полина Шевчук

Казанец получил ожоги ног, пытаясь затоптать горевшие в коридоре вещи

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Казанец получил ожоги ног, пытаясь затоптать горевшие в коридоре вещи

Сообщение о пожаре в одной из квартир дома №12 по улице Академика Королева пришло ранним утром на номер вызова пожарной охраны 101. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Было установлено, что вспыхнули вещи в коридоре двухкомнатной квартиры. Хозяин жилища сумел самостоятельно протушить огонь, однако получил ожоги ног. От госпитализации 49-летний пострадавший отказался.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Предварительно установлено, что пожар произошел из-за неосторожности с огнем.
 

 

#ожоги тела #пожар казань #МЧС РТ
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