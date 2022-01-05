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Ру Тат
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Происшествия
5 января 2022  17:59
Павел Климчак

Казанец получил ожоги ног после хлопка паров самогонного аппарата в квартире

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Сообщение о хлопке в квартире на улице Назарбаева поступило по номеру вызова пожарной охраны 101 в районе четырёх часов вечера.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ 

Прибывшие на место пожарные установили, что в квартире на пятом этаже выбито окно. Выяснилось, что произошёл хлопок паров самогонного аппарата. Возгорания не было, утечки газа нет.

В квартире был 36-летний мужчина, его с ожогами ног госпитализировали в больницу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#хлопок #самогон
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