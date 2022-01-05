Казанец получил ожоги ног после хлопка паров самогонного аппарата в квартире

Сообщение о хлопке в квартире на улице Назарбаева поступило по номеру вызова пожарной охраны 101 в районе четырёх часов вечера.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные установили, что в квартире на пятом этаже выбито окно. Выяснилось, что произошёл хлопок паров самогонного аппарата. Возгорания не было, утечки газа нет.

В квартире был 36-летний мужчина, его с ожогами ног госпитализировали в больницу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.