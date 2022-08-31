Казанец получил ожоги на пожаре, работая в своем гараже с монтажной пеной

Инцидент произошел накануне вечером в казанском поселке Мирный. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, мужчина работал в подвале частного гаража с баллоном с монтажной пеной.

В какой-то момент произошел хлопок, из-за которого началось возгорание. На место оперативно прибыли пожарные, которые потушили возгорание площадью 1 квадратный метр.

Предварительной причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем. Мужчину с различными ожогами доставили в РКБ, добавили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Предположительно, инцидент мог произойти из-за того, что во время работы с монтажной пеной из баллона выделялся содержащийся в нем пропан. В какой-то момент в воздухе накопилась предельная концентрация этого газа, который мог загореться от находящегося рядом источника огня.