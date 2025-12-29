news_header_top
Происшествия 29 декабря 2025 17:34

Казанец получил десять лет колонии за попытку сбыть 200 граммов наркотиков

Приволжский суд Казани вынес приговор местному жителю за попытку сбыть крупную партию наркотиков.

Как сообщает прокуратура Татарстана, 9 апреля полицейские остановили возле одного из домов на улице Оренбургский Тракт автомобиль Kia.

Во время досмотра в иномарке нашли и изъяли в 199,6 гр наркотиков. Запрещенные вещества мужчина собирался сбывать за деньги.

В суде свою вину казанец не признал, пояснив, что приобрел наркотики для личного потребления.

Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

