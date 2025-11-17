Казанец получил 12,5 года колонии за убийство приятеля бывшей жены

В Казани суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, который убил мужчину на почве ревности.

Как сообщает прокуратура Татарстана, казанец только вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за предыдущее преступление. За время его заключения жена развелась с ним и начала встречаться с другим. На следующий день после освобождения он пришел к ней домой и застал там своего знакомого.

Между ними вспыхнула ссора. Во время драки мужчина схватил нож и нанес знакомому смертельные ранения.

После этого он сфотографировал убитого в луже крови и разослал это фото своей бывшей жене и знакомым через мессенджер.

Суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 12,5 года колонии.