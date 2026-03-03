news_header_top
Происшествия 3 марта 2026 10:49

Казанец, покупая иномарку по низкой цене за рубежом, отдал мошенникам 3 миллиона рублей

Жителя Казани, желавшего купить иномарку по низкой цене за рубежом, обманули на 3 миллиона рублей.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД по Казани, мужчина наткнулся на объявление о продаже иномарок по сниженным ценам в одном из мессенджеров. Связавшись с продавцом, он выбрал машину и получил договор на оплату, по которому перевел порядка двух миллионов рублей. После этого с казанцем снова связался продавец и рассказал, что таможенный сбор и доставка до Казани стоят еще миллион рублей. После оплаты продавец заблокировал мужчину.

Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут. В полиции Казани призвали проверять информацию, прежде чем переводить деньги.

