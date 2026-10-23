Казанец пойдет под суд за пропаганду терроризма и порнографию

По обвинению в пропаганде терроризма, распространении порнографии и оскорблении памяти защитников Отечества предстанет перед судом 24-летний житель Казани. Об этом сообщает управление следкома по Татарстану.

По данным следствия, в 2025 году молодой человек изготовил и разместил в одном из мессенджеров фото- и видеоматериалы, пропагандирующие и оправдывающие терроризм, а также видеозапись порнографического характера со своим участием, с демонстрацией нацистской атрибутики.

Уголовное дело направлено в суд.