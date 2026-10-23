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Происшествия 23 октября 2026 14:26

Казанец пойдет под суд за пропаганду терроризма и порнографию

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По обвинению в пропаганде терроризма, распространении порнографии и оскорблении памяти защитников Отечества предстанет перед судом 24-летний житель Казани. Об этом сообщает управление следкома по Татарстану.

По данным следствия, в 2025 году молодой человек изготовил и разместил в одном из мессенджеров фото- и видеоматериалы, пропагандирующие и оправдывающие терроризм, а также видеозапись порнографического характера со своим участием, с демонстрацией нацистской атрибутики.

Уголовное дело направлено в суд.

#терроризм #распространение порнографии #нацистская символика
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