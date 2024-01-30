Казанец пойдет под суд за организацию и проведение азартных игр

Казанец предстанет перед судом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 46-летний мужчина в 2022 году арендовал нежилое помещение в доме по проспекту Хусаина Ямашева. После этого он приобрел необходимое оборудование в виде мониторов, системных блоков, иных технических средств и электронных программ, и с июля до августа 2022 года проводил с соучастниками незаконные азартные игры.

Кроме того, с июля по август 2023 года он аналогичным образом организовал и проводил незаконные азартные игры в нежилом помещении в доме по улице Хайдара Бигичева.

Позднее незаконную деятельность выявили следователи вместе с экономическими полицейскими.

Свою вину казанец полностью признал. Уголовные дела в отношении соучастников обвиняемого выделены в отдельное производство.