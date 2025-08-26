news_header_top
Происшествия 26 августа 2025 12:07

Казанец пойдет под суд за дачу ложных показаний

В Казани 55-летний местный житель предстанет перед судом за дачу ложных показаний.

По версии следствия, в декабре прошлого года был приглашен на судебное заседание. В суде рассматривали дело его знакомого, которого обвиняли в изнасиловании и незаконном обороте наркотиков.

Мужчина выступал в качестве свидетеля и дал заведомо ложные показания о якобы непричастности подсудимого к совершению преступления и создал ему липовое алиби.

Однако суд критически оценил показания казанца, признав подсудимого виновным. После чего свидетель был привлечен следственными органами к уголовной ответственности.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

