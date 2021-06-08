Казанец погасил миллионный долг по алиментам на ребенка-инвалида, чтобы продать квартиру

Судебные приставы Казани помогли жительнице Ставрополя взыскать долг по алиментам в миллион рублей на содержание ее ребенка-инвалида, как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Отец ребенка проживает в Казани, до совершеннолетия он выплачивал алименты лишь частично. Таким образом к 18 годам сына общий долг составил около миллиона рублей.

Судебные приставы вынесли запрет на регистрацию квартиры должника, а также в течение нескольких месяцев удерживали деньги на алименты из зарплаты неплательщика.

Вскоре мужчина решил погасить задолженность полностью, так как ему нужно было продать свою квартиру.

УФССП России по РТ напоминает, что с 1 по 11 июня проходит акция «Судебные приставы – детям», во время которой приставы проверяют бухгалтерии, проводят розыск должников и арест их имущества.

С начала года приставы республики взыскали с должников по алиментам более 217 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.