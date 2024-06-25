Казанец погасил долги по алиментам, чтобы не лишиться автомобиля

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Житель Советского района Казани погасил более 700 тысяч долга по алиментам, чтобы не лишиться автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Суд обязал казанца платить алименты на содержание 13-летней дочери. Однако свои обязательства родитель не исполнял. В июне текущего года задолженность по алиментам составила 720 тысяч рублей.

На одной из парковок города при помощи специальной программы, распознающей автомобили должников, был обнаружен принадлежащий казанцу ярко-красный Chery Tiggo. Приставы наложили арест и отправили транспортное средство на спецстоянку.

Через несколько дней казанец смог найти нужную сумму и погасил долг в полном объеме.