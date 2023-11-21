Казанец погасил долг по алиментам в 1,6 млн, чтобы продать недвижимость

Житель Казани заплатил 1,6 млн рублей алиментов, чтобы продать дом, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, мужчина посетил Росреестр с намерением продать недвижимость, но узнал, что сделать это не сможет.

По месту прописки казанец не проживал, встреч с приставами избегал. В отделении судебных приставов Московского района в отношении него возбуждено исполнительное производство по взысканию алиментов в отношении двоих детей.

Мужчина понял, что не может распоряжаться своим имуществом до тех пор, пока не заплатит алименты. В результате казанец выплатил алименты в полном объеме и исполнительский сбор в размере 112 тысяч рублей.