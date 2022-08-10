news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
10 августа 2022  13:20
Полина Шевчук

Казанец погасил долг по алиментам, опасаясь попасть за решетку

news_top_970_100

В Казани на должника по алиментам возбудили уголовное дело, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

С прошлого года мужчина не оказывал материальной помощи своим детям. За это время долг по алиментам превысил 176 тыс. рублей. Кроме того, должник не собирался официально трудоустраиваться и с приставами на контакт не выходил. Его же привлекали к ответственности за неуплату алиментов, но на мужчину это никак не повлияло.

На казанца завели уголовное дело. Страх оказаться за решеткой побудил мужчину оплатить долг, после чего уголовное преследование было прекращено.
 

#алименты #алиментщики #УФССП по РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100