Казанец погасил долг по алиментам, опасаясь попасть за решетку

В Казани на должника по алиментам возбудили уголовное дело, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

С прошлого года мужчина не оказывал материальной помощи своим детям. За это время долг по алиментам превысил 176 тыс. рублей. Кроме того, должник не собирался официально трудоустраиваться и с приставами на контакт не выходил. Его же привлекали к ответственности за неуплату алиментов, но на мужчину это никак не повлияло.

На казанца завели уголовное дело. Страх оказаться за решеткой побудил мужчину оплатить долг, после чего уголовное преследование было прекращено.

