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Ру Тат
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27 августа 2021  13:31
Полина Шевчук

Казанец подкараулил бывшую возлюбленную в подъезде и воткнул нож в голову ее приятелю

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Как полагает следствие, накануне ночью 38-летний житель Казани взял нож и пришел в один из домов по улице Авзаловой, где стал поджидать свою бывшую возлюбленную у квартиры.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, мужчина до этого неоднократно из ревности угрожал экс-подруге. Поэтому женщина попросила общего знакомого проводить ее в магазин.

Когда женщина с приятелем вышли в подъезд, злоумышленник ударил мужчину ножом в голову. Пострадавший начал отбиваться, однако ревнивец еще несколько раз ранил его ножом.

Оба участника конфликта были госпитализированы. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». 
 

#покушение на убийство #ударил ножом #следком рт
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