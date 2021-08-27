Казанец подкараулил бывшую возлюбленную в подъезде и воткнул нож в голову ее приятелю

Как полагает следствие, накануне ночью 38-летний житель Казани взял нож и пришел в один из домов по улице Авзаловой, где стал поджидать свою бывшую возлюбленную у квартиры.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, мужчина до этого неоднократно из ревности угрожал экс-подруге. Поэтому женщина попросила общего знакомого проводить ее в магазин.

Когда женщина с приятелем вышли в подъезд, злоумышленник ударил мужчину ножом в голову. Пострадавший начал отбиваться, однако ревнивец еще несколько раз ранил его ножом.

Оба участника конфликта были госпитализированы. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

