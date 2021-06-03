Казанец под страхом уголовного дела выплатил сыну долги по алиментам

Житель Казани погасил долги по алиментам под страхом уголовной ответственности. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе УФССП России по РТ.

По решению суда 36-летний мужчина обязан был выплачивать деньги на содержание сына, однако тот всячески уклонялся от этого. Вскоре ему назначили 40 часов обязательных работ за уклонение от алиментов, но казанец не приступил к ним.

Тогда на него составили рапорт по уголовной статье за неуплату алиментов. Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до одного года. Это побудило мужчину погасить долг в полном объеме, но ему все равно предстоит отработать назначенные ранее 40 часов обязательных работ.

УФССП России по РТ напоминает, что с 1 по 11 мая проходит акция «Судебные приставы – детям», во время которой предусмотрены проверки бухгалтерий, проведение розыскных мероприятий, а также арест имущества должников.

Кроме того, 4 июня пройдет прием граждан по вопросам об алиментах, который пройдет в режиме видеоконференции.

С начала года судебные приставы Татарстана взыскали с должников по алиментам более 217 млн рублей, что почти в два раза больше чем в прошлом году.