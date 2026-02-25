Казанец, побивший брата японским мечом из-за денег за наследство, предстанет перед судом

Жителя Казани, побившего брата японским деревянным мечом из-за денег за наследство, будут судить.

Как сообщают в прокуратуре РТ, мужчина и его братья получили в наследство квартиру и машину, которые решили продать, а затем разделить деньги. Недовольный доставшейся ему суммой, мужчина подкараулил родственника и нанес ему удары японским деревянным мечом боккэн, использующимся для тренировочных спаррингов в восточных боевых искусствах. После конфликта мужчина избавился от меча.

Пострадавшему причинен вред здоровью средней тяжести.