Казанец по пути к банкомату дважды не удержался и украл из магазина микроволновки

Во время вечернего дежурства росгвардейцем поступило сообщение о тревожной сигнализации в одном из казанских ТЦ на улице Зорге. На месте они выяснили, что двое посетителей кафе отказывались платить за заказ. Их задержали в помещении заведения.

Затем в кафе забежал продавец из соседнего магазина электроники. Он заявил стражам порядка, что один из задержанных час назад украл у них две микроволновки. Эта информация подтвердилась во время просмотра записей с камеры видеонаблюдения.

Как выяснилось, мужчина отправился снимать деньги из банкомата, чтобы заплатить в кафе. Однако по пути он решил зайти в магазин техники и украл с прилавка микроволновку. Вынеся ее из магазина, он сразу же продал ее на ближайшем рынке. На обратном пути он решил вновь зайти в этот магазин и украл еще одну микроволновку.

В содеянном 32-летний казанец сознался. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.