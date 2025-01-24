Казанец перечислил аферистам почти 800 тысяч рублей за продление договора сотовой связи

Житель Казани перечислил аферистам почти 800 тысяч рублей за продление договора сотовой связи.

Выяснилось, что 21-летнему парню позвонила неизвестная и представилась сотрудником сотовой компании. Она сообщила, что у него заканчивается срок обслуживания договора по сим-карте, продлить который возможно после предоставления кода из СМС-сообщения от портала Госуслуг.

После этого парня обманом убедили оформить кредит на 360 тысяч рублей и переслать все на безопасный счет. Молодой человек действовал строго по указанию звонивших и перечислил на их счета 770 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».