Казанец отсудил у управляющей компании почти 400 тысяч за разбитую глыбой льда машину

Управляющая компания Советского района Казани сэкономила на очистке крыши дома от снега, за что пришлось оплатить ремонт автомобиля одному из жильцов дома, сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, казанец припарковал свой Chevrolet возле дома. С крыши на автомобиль упала ледяная глыба. Независимый эксперт оценил ущерб более чем в 300 тысяч рублей.

Тогда мужчина решил обратиться в управляющую компанию с требованием оплатить ремонт машины. Однако коммунальщики своей вины не признали. В итоге казанец обратился с иском в суд.

Требования автовладельца были удовлетворены, суд взыскал с управляющей компании в ущерб в размере 302, 7 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей и различные расходы на общую сумму 20 тысяч рублей. Кроме того, руководство УК оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Несмотря на неоднократные напоминания приставов, руководство УК игнорировало решение суда. Поскольку срок для добровольного погашения долга истек, пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 15,6 тысяч рублей.

Далее пристав вынес постановление на списание долга с банковского счета УК. В результате нарушенные права казанца были восстановлены.