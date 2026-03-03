news_header_top
Происшествия 3 марта 2026 08:09

Казанец отравился продуктами горения на пожаре из-за непотушенной сигареты

Житель Казани отравился угарным газом на пожаре из-за непотушенной сигареты.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, из-за неосторожности при курении загорелась мебель в однушке на Амирхана Еники. Прибывшие пожарные определили, что площадь возгорания составила 0,3 квадратных метра.

В МЧС напомнили, что не стоит курить в необорудованном для этого месте, а также бросать окурки с балкона. Место для курения рекомендуется снабдить пепельницей.

