Казанец отравился дымом во время пожара в жилом доме

Сообщение о возгорании в жилом доме на Космонавтов в Казани поступило около пяти часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101. В одной из квартир на четвертом этаже дома загорелась кухня.

Через некоторое время на место прибыли пожарные и потушили возгорание площадью четыре квадратных метра. В результате случившегося пострадал 23-летний молодой человек – его доставили в больницу с отравлением продуктами горения легкой степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По предварительной версии, пожар начался из-за неправильного использования электрооборудования.