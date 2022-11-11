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Происшествия
11 ноября 2022  19:10
Павел Климчак

Казанец отравился дымом во время пожара в жилом доме

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Сообщение о возгорании в жилом доме на Космонавтов в Казани поступило около пяти часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101. В одной из квартир на четвертом этаже дома загорелась кухня.

Через некоторое время на место прибыли пожарные и потушили возгорание площадью четыре квадратных метра. В результате случившегося пострадал 23-летний молодой человек – его доставили в больницу с отравлением продуктами горения легкой степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По предварительной версии, пожар начался из-за неправильного использования электрооборудования.

#пожар
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