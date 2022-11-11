Казанец отравился дымом во время пожара в жилом доме
Сообщение о возгорании в жилом доме на Космонавтов в Казани поступило около пяти часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101. В одной из квартир на четвертом этаже дома загорелась кухня.
Через некоторое время на место прибыли пожарные и потушили возгорание площадью четыре квадратных метра. В результате случившегося пострадал 23-летний молодой человек – его доставили в больницу с отравлением продуктами горения легкой степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
По предварительной версии, пожар начался из-за неправильного использования электрооборудования.