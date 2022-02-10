Казанец отдал мошенникам почти миллион рублей, желая заработать на бирже

42-летний житель Казани в интернете увидел объявление, в котором было предложение дополнительного заработка, и оставил заявку. Через время с ним связался якобы один из трейдеров, представившийся Александром. Он объяснил схему заработка, однако сначала надо было вложить деньги.

Казанец оформил кредит и перевел деньги на указанные Александром счета. Затем по совету трейдера мужчина оформил еще один кредит почти на миллион рублей и также перевел всю сумму аферисту.

В какой-то момент казанец засомневался в честности Александра и поинтересовался, как ему вывести деньги, которые он вложил. Ему объяснили, что для этого нужно оплатить налог в 250 тысяч рублей. Оформляя очередной кредит, мужчина понял, что его обманывают, и обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ущерб оценили в более чем 919 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Казани напоминают: чтобы не стать жертвой мошенников, никогда не переводите деньги на неизвестные счета, не сообщайте незнакомцам свои личные и банковские данные, перепроверяйте любую информацию, поступающую от сомнительных лиц.