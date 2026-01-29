Казанец отдал 350 тыс. и едва не потерял миллионы при покупке авто у мошенников

Житель Казани отдал 350 тысяч рублей и едва не потерял миллионы, пытаясь купить иномарку у мошенников.

По информации УМВД по Казани, 41-летний мужчина хотел купить иномарку и нашел привлекательный вариант в одном из мессенджеров. После этого связался с продавцом, чтобы обговорить нюансы сделки и доставки. Продавец прислал договор с данными фирмы и характеристиками машины.

После этого продавец запросил предоплату в несколько миллионов рублей якобы для подготовки бумаг и таможенных платежей, однако в итоге стороны договорились о переводе 350 тысяч рублей. В оговоренный день авто так и не прибыло, а на вопросы о задержке мошенники стали требовать полную оплату. После этого пострадавший обратился в полицию.

В МВД напоминают: покупая что-то в сети, стоит проверять репутацию продавца, изучать мнения других клиентов и избегать переводов на сомнительные счета.