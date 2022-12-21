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Ру Тат
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Происшествия
21 декабря 2022  09:41
Павел Климчак

Казанец оплатил почти 140 штрафов за нарушение ПДД после того, как его авто арестовали

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У казанца имелись 139 штрафов за различные нарушения ПДД – общая сумма штрафов составляла 94 тысячи рублей. Добровольно выплачивать задолженность он не хотел. Помимо основного долга, приставы постановили взыскать с неплательщика исполнительский сбор в 70 тысяч рублей.

Достучаться до казанца удалось только принудительными мерами: приставы арестовали его автомобиль. Сразу после этого должник приехал в отделение приставов и предъявил квитанцию о полном погашении долга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.

#судебные приставы #штрафы за нарушение пдд #арест автомобиля
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