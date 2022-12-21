Казанец оплатил почти 140 штрафов за нарушение ПДД после того, как его авто арестовали

У казанца имелись 139 штрафов за различные нарушения ПДД – общая сумма штрафов составляла 94 тысячи рублей. Добровольно выплачивать задолженность он не хотел. Помимо основного долга, приставы постановили взыскать с неплательщика исполнительский сбор в 70 тысяч рублей.

Достучаться до казанца удалось только принудительными мерами: приставы арестовали его автомобиль. Сразу после этого должник приехал в отделение приставов и предъявил квитанцию о полном погашении долга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.