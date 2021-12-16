Казанец обманул жительницу Буинска, пообещав спасти ее сына от тюрьмы за 5 млн рублей

По версии следствия, весной прошлого года жителя Буинска привлекли к уголовной ответственности за убийство. Его мать обратилась к своему знакомому с просьбой «спасти» ее сына от тюрьмы. Тот обратился к еще одному знакомому жителю Казани, который позиционировал себя как человека с большими связями.

Он сообщил, что сможет решить вопрос за 5 млн рублей для его высокопоставленных знакомых. Эту информацию знакомый женщины передал ей, преувеличив размер взятки до 8 млн рублей.

После этого женщина передала ему несколькими частями 6,5 млн рублей, из которых 3,5 млн мужчина в итоге передал казанцу, а оставшиеся деньги оставил себе.

Спустя несколько месяцев сына женщины признали виновным в убийстве и приговорили к восьми с половиной годам тюрьмы. Женщина обратилась в полицию с заявлением, возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В скором времени оперативники задержали жителя Казани. Он признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направили в суд. Материалы на второго участника преступной схемы, который также оставил часть денег себе, выделены в отдельное производство. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.