Казанец обманул друга на 75 тысяч, пообещав за эти деньги вернуть ему права

Как было установлено в суде, инцидент произошел в мае прошлого года. 45-летний казанец узнал, что его знакомого лишили прав, и предложил ему свою помощь в возврате удостоверения за 75 тысяч рублей. Однако после получения денег мужчина скрылся и перестал выходить на связь.

На него возбудили уголовное дело за мошенничество, свою вину он полностью признал. Суд приговорил его к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.