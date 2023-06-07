Казанец обещал дешевые машины, теперь его судят за мошенничество на 6 миллионов рублей

В Советском суде Казани зачитали обвинение по делу о 6 эпизодах мошенничества, связанных с продажей автомобилей. На скамье подсудимых – Александр Сметанин. Он обманул казанцев более чем на 6 млн рублей.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Заседание началось с выступления гособвинителя. По версии следствия, Александр Сметанин в 2019 году неофициально работал менеджером по продажам в автомобильном салоне и предлагал знакомым купить у него машины дешевле рыночной стоимости.

С покупателями он заключал гарантийные письма с обязательством поставки в определенный срок машины нужной марки и комплектации. Доверчивые казанцы платили мужчине, заключали договоры, однако с приходом COVID-19 Сметанин исчез. Он не смог выполнить обещаний, потому что погряз в долгах.

Представитель потерпевшей стороны рассказала «Татар-информу» о том, что договоры Сметанин заверял печатью автосалона, но свои обязательства не выполнял.

«В какой-то момент он просто перестал отвечать на звонки и исчез», – сказала она.

Таким образом подсудимый успел обмануть 6 человек и обогатиться больше чем на 6 млн рублей.

Поскольку двое потерпевших являются глухонемыми, на заседание пригласили сурдопереводчика Марию Редько.

«До суда неприязни не было. Я с ним знаком. Познакомился через известный маркетплейс, хотел взять в аренду машину и вышел на него. В течение года я брал у него машины в аренду для работы в такси и возвращал. Потом решил купить машину для жены, специально для этого взял кредит. А потом Сметанин перестал выходить на связь», – перевела с языка жестов она.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По словам потерпевшего, долгие годы Сметанин представлялся Николаем. Через него потерпевшему удалось выгодно купить две машины. По словам мужчины, на первой он ездит до сих пор, вторую перепродал, а третья ему была только обещана.

В этот момент решил выступить подсудимый.

«Потерпевший упускает один факт. Мы с ним заказали машину в той комплектации, которую ему подсказали в дилерском центре. Я купил эту машину и ее привезли. Почему ему нужно было доплатить еще 200 тысяч рублей? Потому что я привез ему машину с ручной коробкой передач, а он захотел с автоматической. Для этого нужно было доплатить 200 тысяч рублей», – сказал Александр Сметанин.

Подсудимый также заявил, что предлагал вернуть все деньги, но потерпевшие отказались. Тогда он сам предложил решить дело в суде.

На следующем заседании планируется продолжить допрос потерпевших.