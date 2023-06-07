Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанец обещал дешевые машины, теперь его судят за мошенничество на 6 миллионов рублей
В Советском суде Казани зачитали обвинение по делу о 6 эпизодах мошенничества, связанных с продажей автомобилей. На скамье подсудимых – Александр Сметанин. Он обманул казанцев более чем на 6 млн рублей.
Заседание началось с выступления гособвинителя. По версии следствия, Александр Сметанин в 2019 году неофициально работал менеджером по продажам в автомобильном салоне и предлагал знакомым купить у него машины дешевле рыночной стоимости.
С покупателями он заключал гарантийные письма с обязательством поставки в определенный срок машины нужной марки и комплектации. Доверчивые казанцы платили мужчине, заключали договоры, однако с приходом COVID-19 Сметанин исчез. Он не смог выполнить обещаний, потому что погряз в долгах.
Представитель потерпевшей стороны рассказала «Татар-информу» о том, что договоры Сметанин заверял печатью автосалона, но свои обязательства не выполнял.
«В какой-то момент он просто перестал отвечать на звонки и исчез», – сказала она.
Таким образом подсудимый успел обмануть 6 человек и обогатиться больше чем на 6 млн рублей.
Поскольку двое потерпевших являются глухонемыми, на заседание пригласили сурдопереводчика Марию Редько.
«До суда неприязни не было. Я с ним знаком. Познакомился через известный маркетплейс, хотел взять в аренду машину и вышел на него. В течение года я брал у него машины в аренду для работы в такси и возвращал. Потом решил купить машину для жены, специально для этого взял кредит. А потом Сметанин перестал выходить на связь», – перевела с языка жестов она.
По словам потерпевшего, долгие годы Сметанин представлялся Николаем. Через него потерпевшему удалось выгодно купить две машины. По словам мужчины, на первой он ездит до сих пор, вторую перепродал, а третья ему была только обещана.
В этот момент решил выступить подсудимый.
«Потерпевший упускает один факт. Мы с ним заказали машину в той комплектации, которую ему подсказали в дилерском центре. Я купил эту машину и ее привезли. Почему ему нужно было доплатить еще 200 тысяч рублей? Потому что я привез ему машину с ручной коробкой передач, а он захотел с автоматической. Для этого нужно было доплатить 200 тысяч рублей», – сказал Александр Сметанин.
Подсудимый также заявил, что предлагал вернуть все деньги, но потерпевшие отказались. Тогда он сам предложил решить дело в суде.
На следующем заседании планируется продолжить допрос потерпевших.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа