Казанец не отдавал приставам автомобиль соседа-должника

Житель Казани взял в кредит кроссовер Nissan, однако в какой-то момент перестал платить по долгам. Тогда банк обратился к судебным приставам о принудительном взыскании с мужчины долга, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Приставы приехали по мету жительства должника и попытались арестовать автомобиль. Однако сосед, который стал свидетелем, стал всячески мешать стражам порядка – он перекрыл иномарку и не давал приставам к ней подойти.

Чуть охладить пыл защитника помог протокол, выписанный на его имя.

Кроссовер изъяли и передали банку на ответственное хранение. Если мужчина не погасит задолженность, его имущество отправят на торги.

