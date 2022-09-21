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Ру Тат
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Происшествия
21 сентября 2022  09:45
Полина Шевчук

Казанец не отдавал приставам автомобиль соседа-должника

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Житель Казани взял в кредит кроссовер Nissan, однако в какой-то момент перестал платить по долгам. Тогда банк обратился к судебным приставам о принудительном взыскании с мужчины долга, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Приставы приехали по мету жительства должника и попытались арестовать автомобиль. Однако сосед, который стал свидетелем, стал всячески мешать стражам порядка – он перекрыл иномарку и не давал приставам к ней подойти.

Чуть охладить пыл защитника помог протокол, выписанный на его имя.

Кроссовер изъяли и передали банку на ответственное хранение. Если мужчина не погасит задолженность, его имущество отправят на торги.
 

#долги #уфссп россии по рт
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