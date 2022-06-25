Казанец нарвался рукой на острый штырь, пытаясь попасть к себе в дом через окно
Инцидент произошел на улице Олонецкой, 62-летний мужчина пытался попасть в свою квартиру через балкон на первом этаже, однако в какой-то момент он зацепился рукой за острый штырь балконной решетки.
По руке полилась кровь, она начала неметь. Соседка мужчины вызвала спасателей по номеру вызова экстренных служб 112.
На место быстро прибыли спасатели ЗПСО №2, которые срезали решетку с помощью болтореза и освободили руку мужчины. Затем они перевязали ее о оказали казанцу первую помощь, после чего передали врачам скорой помощи. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.