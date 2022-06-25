news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
25 июня 2022  11:52
Павел Климчак

Казанец нарвался рукой на острый штырь, пытаясь попасть к себе в дом через окно

news_top_970_100

Инцидент произошел на улице Олонецкой, 62-летний мужчина пытался попасть в свою квартиру через балкон на первом этаже, однако в какой-то момент он зацепился рукой за острый штырь балконной решетки.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

По руке полилась кровь, она начала неметь. Соседка мужчины вызвала спасателей по номеру вызова экстренных служб 112.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

На место быстро прибыли спасатели ЗПСО №2, которые срезали решетку с помощью болтореза и освободили руку мужчины. Затем они перевязали ее о оказали казанцу первую помощь, после чего передали врачам скорой помощи. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#балкон
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100