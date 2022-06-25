Казанец нарвался рукой на острый штырь, пытаясь попасть к себе в дом через окно

Инцидент произошел на улице Олонецкой, 62-летний мужчина пытался попасть в свою квартиру через балкон на первом этаже, однако в какой-то момент он зацепился рукой за острый штырь балконной решетки.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По руке полилась кровь, она начала неметь. Соседка мужчины вызвала спасателей по номеру вызова экстренных служб 112.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место быстро прибыли спасатели ЗПСО №2, которые срезали решетку с помощью болтореза и освободили руку мужчины. Затем они перевязали ее о оказали казанцу первую помощь, после чего передали врачам скорой помощи. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.