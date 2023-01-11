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Ру Тат
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Здоровье
11 января 2023  14:53

Казанец на грузовике попал в ДТП в Салехарде, его доставили в РКБ Татарстана

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Житель Казани попал в серьезное ДТП за рулем вахтового грузовика в Салехарде. Его самолетами доставили в Республиканскую клиническую больницу Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

47-летний мужчина вел грузовик в буран и, по словам его супруги, из-за отсутствия знаков и ограждений не заметил, что впереди – ремонт дороги. На полной скорости грузовик мужчины влетел  в трехметровую яму. Казанец с переломами таза, ног, грудной клетки был доставлен в больницу Салехарда.

«Врачи объяснили, что в идеале операции должен делать тот же врач, который будет наблюдать пациента после. Тактики лечения медиков разных регионов кардинально отличаются. Семья приняла решение перевести мужчину в Казань», – отметили в пресс-службе.

Благодаря родственникам и работодателю мужчину на самолетах с пересадкой в Москве доставили в аэропорт Казани. Там его встретили врачи санавиации РКБ.

Сейчас казанец находится в состоянии средней степени тяжести и готовится к операции.

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