Казанец на глазах у приставов пытался сбить на авто женщину, которой задолжал 200 тысяч

Житель Казани задолжал жительнице Тукаевского района почти 200 тысяч рублей после ДТП. Столкнулись они на трассе в Татарстане: казанец и внук женщины (именно он был за рулем) не уступили друг другу дорогу.

Суд признал вину обоих водителей, в отношение казанца суд уже вынес решение, а по делу женщины и ее внука процесс еще идет.

Документ на принудительное взыскание денег с казанца поступил судебным приставам, которые предупредили жителя столицы о необходимости вовремя погасить долг. Однако мужчина проигнорировал предупреждение и не стал погашать задолженность.

Тогда пристав вынес постановление об аресте автомобиля должника Subaru. Однако казанец тщательно скрывал свою машину. Узнав, что ему предстоит предъявить авто на судебную экспертизу, пристав вместе с экспертом стал поджидать его в автосервисе. Туда же приехали и доверительные лица второй участницы ДТП: дочь и ее семья.

Фото: ГУ ФССП России по РТ

Казанец набросился на них: порвал куртку одному из родственников женщины и даже попытался сбить их на автомобиле. Помимо этого, он мешал работе приставов – перекрыл Subaru вторым автомобилем, на котором должник привез свой седан на экспертизу.

Тем не менее иномарку арестовали, после ДТП она полностью восстановлена. Теперь, если мужчина не погасит долг в течение десяти дней, его машину продадут в счет погашения долга. Также ему придется ответить перед законом за свое поведение во время экспертизы автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.