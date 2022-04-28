Казанец менял настройки сайта и покупал дорогие букеты за 5 рублей, ущерб превысил 3 млн

В Чистополе в отдел полиции обратился бизнесмен. Он сообщил, что кто-то менял настройки на сайте по продаже цветов и приобретал дорогие букеты за 3-5 рублей. Ущерб предприниматель оценил в 3 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, подозреваемый в хитроумной схеме был задержан. Им оказался 25-летний житель Казани.

Выяснилось, что молодой человек решил подарить матери цветы. Заказ сделал на сайте. При оплате он обнаружил, что можно менять стоимость букета. То есть вместе 40 тыс. рублей заплатить всего 5 рублей.

Казанец с января по март 2022 года заказал 79 букетов, заплатив за них от 3 до 5 рублей. Букеты он дарил друзьям и знакомым, а также продавал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

