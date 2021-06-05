Казанец лишился внедорожника и мобильника за долги по алиментам

Накануне заместитель главного судебного пристава Татарстана Елена Варфоломеева провела третий республиканский прием граждан по вопросам алиментов.

С вопросами к приставам обратились 22 человека. Стоит отметить, что среди них не только жители Татарстана. Так, одной из заявительниц оказалась жительница Воркуты. Она общалась с правоохранителями в режиме видеоконференции.

Сразу по пяти исполнительским производствам вопросы были решены в день приема. У одного из должников – жителя Казани – за долги по алиментам арестовали внедорожник KIA и мобильник, а также назначили наказание в виде 40 часов обязательных работ. Второй алиментщик, задолжавший детям 640 тыс. рублей, отправится на обязательные работы на 20 часов.

На жителя Менделеевского района РТ возбудили уголовное дело за долг по алиментам в 940 тыс. рублей.

«Особенность сегодняшнего приема в том, что он проходит в рамках стартовавшей акции "Судебные приставы – детям" и по просьбам жителей республики этот прием не только по вопросам взыскания алиментов, но и по вопросам исполнения решений судов о порядке общения с детьми и определению места жительства детей», – отметила Елена Варфоломеева.

Следующая встреча с заместителем главного судебного пристава республики состоится 2 июля. Записаться на прием граждан можно по номерам телефонов: 8-843-514-92-21, 8-843-514-92-20, 8-843-514-92-18.

