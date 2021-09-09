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Ру Тат
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9 сентября 2021  15:30
Полина Шевчук

Казанец лишился Porsche за долг перед приятелем

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Казанец лишился Porsche за долг перед приятелем

Судебные приставы арестовали Porsche Macan жителя Казани. Мужчина взял у знакомого 205 тыс. рублей, однако долг отдавать не спешил. За помощью мужчина обратился к судебным приставам.

Как рассказала ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова, приставы выяснили, что на счетах должника средств нет, однако в его собственности числился дорогостоящий кроссовер Porsche. Иномарку с помощью приложения «Мобильный розыск» обнаружили во дворе дома должника. Машину арестовали, поместили на эвакуатор и отправили на штрафстоянку. Теперь у казанца есть 10 дней, чтобы выплатить долг, иначе кроссовер продадут, а средства отправят на погашение долга.

«Всего за 8 месяцев этого года судебные приставы Татарстана взыскали более 1,2 млрд рублей долгов в пользу физических лиц», – отметила Лилия Халимова.
 

 

#судебные приставы #долги #арест авто
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