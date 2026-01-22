news_header_top
Происшествия 22 января 2026 13:18

Казанец лишился почти миллиона рублей после попытки заработать на инвестициях

Житель Казани лишился почти миллиона рублей после попытки заработать на инвестициях. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

26-летний молодой человек рассказал, что познакомился в соцсетях с девушкой, которая предложила ему заработать на инвестициях. Позже она представила ему «финансового аналитика», который якобы должен был помочь в «инвестировании».

«Консультант» подробно описал схему заработка, убедил мужчину зарегистрироваться на онлайн‑платформе и показал, как пополнять счет и выбирать направления для инвестиций. Когда накопления закончились, мошенник предложил использовать кредитные деньги.

После того как казанец вложил значительную сумму, он попытался вывести средства, но столкнулся с требованиями заплатить «комиссию» и «страховой взнос». В итоге мужчина потерял крупную сумму, часть из которой была оформлена в кредит и составила 930 тысяч рублей. В итоге он обратился в полицию.

