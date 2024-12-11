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Казанец лишился квартиры после общения с телефонными мошенниками
В Казани 54-летний местный житель продал квартиру и перечислил полученные деньги мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
В одном из мессенджеров мужчине позвонила незнакомка, которая утверждала, что ему нужно продлить договор с сотовым оператором. Она предупредила, что на его номер вскоре поступят смс-коды, которые он должен будет ей сообщить. Мужчина выполнил просьбу, но затем обнаружил, что его аккаунт на портале «Госуслуги» был взломан. Позже ему начали звонить люди, они представлялись сотрудниками полиции и банков. Данные люди сообщили, что злоумышленники пытаются оформить доверенность на его квартиру и предложили остановить их, инсценировав продажу недвижимости.
Казанец поверил им и продал свою квартиру за 5 миллионов рублей. После этого он перечислил деньги на указанные мошенниками счета. Мужчине пообещали, что средства вернут после разоблачения преступников, однако этого так и не произошло. Осознав, что стал жертвой мошенничества, мужчина обратился в полицию. В настоящее время расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».
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