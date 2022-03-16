Казанец лишился денег, заказав станки для мебели через интернет

В полицию обратился 46-летний житель Казани. Мужчина пояснил, что стал жертвой аферистов, когда хотел приобрести станок для мебели через интернет.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, казанец нашел объявление о продаже кромкооблицовочных станков для изготовления мебели на одном из сайтов с объявлениями. Он позвонил продавцу, который подтвердил, что продает оборудование и даже выслал видео работы станков. Мужчины обговорили условия сделки – оплачивать товар нужно было после его отправки. Через некоторое время на телефон покупателя пришло сообщение, что груз отправлен. Казанец вновь связался с продавцом и перевел ему вначале 160 тыс. рублей за один агрегат, а после 80 за второй.

После этого покупатель позвонил в транспортную компанию, чтобы уточнить по доставке. Однако там сказали, что заявка на его имя была, но отправки не было.

Покупатель связался с продавцом. Тот заверил, что это просто сбой у компании, а после перестал выходить на связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».