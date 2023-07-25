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Казанец лишился денег, пытаясь приобрести в мессенджере каркасный бассейн
Житель Казани лишился денег, попытавшись приобрести в сети каркасный бассейн, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
32-летний мужчина рассказал полицейским, что нашел в одном из мессенджеров объявление о продаже каркасного бассейна. Он связался с продавцом, договорился о цене и перевел на счет злоумышленника 16 тысяч рублей. После того, как деньги были списаны с карты, связь с продавцом прервалась, а покупатель так и не получил товар.
В данный момент правоохранители проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к совершению данного преступления.
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