Казанец лишился денег, оплатив услуги проститутки авансом

В полицию обратился 18-летний житель Казани. Молодой человек рассказал, что стал жертвой аферистки, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Со слов юноши стало известно, что он нашел в интернете объявление об оказании интим-услуг. Парень позвонил по телефону и договорился о встрече. Девушка сообщила ему номер карты, куда казанец перевел авансом 10 тыс. рублей. Однако встреча не состоялась и деньги юноше не вернули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

