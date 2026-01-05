Казанец лишился более миллиона рублей после звонков лженалоговиков

В Казани 22-летний местный житель стал жертвой телефонных мошенников, потеряв свыше миллиона рублей. С заявлением он обратился в отдел полиции «Авиастроительный» городского УМВД. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ведомства.

Казанцу позвонил неизвестный, представившийся сотрудником налоговой службы. Под предлогом исправления ошибок в налоговой декларации злоумышленник убедил молодого человека сообщить код из СМС.

После этого парню начали поступать звонки от других неизвестных, которые представились сотрудниками силовых структур и государственных органов. Они сообщили, что переданный ранее код якобы позволил третьим лицам получить доступ к его учетной записи на портале Госуслуг и оформить на его имя кредиты.

Чтобы «защитить свои деньги», молодого человека убедили самостоятельно оформить кредит в банке и перевести средства на «безопасные счета». Следуя инструкциям мошенников, он внес более миллиона рублей через банкоматы на указанные реквизиты.

По факту произошедшего ведется следствие.